Michael Vartan : Que devient le séduisant acteur e" Colombiana et Alias ?

Petit ami de Zoé Saldana dans le film Colombiana, Michael Vartan (51 ans) a également été aperçu dans plusieurs séries notables comme Alias, Friends, Ally McBeal et dans les oeuvres cinématographiques Sa mère ou moi ! (2005) avec Jennifer Lopez et Jane Fonda ou Le Porteur de cercueil (1996) aux côtés de Gwyneth Paltro . Neveu de Sylvie Vartan et cousin de David Hallyday, l'acteur a depuis fait quelques apparitions au cinéma dans les films Within - Dans les murs, Small Town Crime et Punch It en 2016. Le dernier projet dans lequel on a pu le voir est la série télévisée The Arrangement (diffusée en 2017 et 2018). Dans cette série qui comporte deux saisons, Michael Vartan incarne Terrence Anderson, le sombre dirigeant d'une secte qui propose à une jeune actrice d'épouser un acteur célèbre pour la coquette somme de 10 millions de dollars. Cette série avait d'ailleurs créé le scandale lors de sa sortie, car certains y voyaient une allusion à l'histoire d'amour entre Katie Holmes et Tom Cruise (membre de la scientologie).

Je suis célibataire

Côté vie privée, l'acteur franco-américain a vécu une relation amoureuse avec son acolyte de la série Alias, Jennifer Garner. Après leur rencontre en 2001, le couple s'est finalement séparé en 2004 tout en gardant une relation amicale très forte. Après cette histoire d'amour, Michael est tombé sous le charme de Lauren Skaar. Comme dans un film romantique, le couple s'était tout simplement rencontré sur un parking de supermarché. Persuadé d'avoir trouvé la femme de sa vie, Michael avait passé la bague au doigt à Lauren lors d'une cérémonie organisée à Newport Beach. Finalement, le couple a divorcé en 2014 pour "différends irréconciliables". Interrogé sur sa vie privée, l'acteur avait confié en mars 2020 à E! News : "Je suis célibataire. (...) Tout le monde réalise que c'est tellement plus facile d'être seul. J'adore les relations amoureuses. Quand elles fonctionnent, quand elles sont géniales, c'est génial, et quand ça ne fonctionne pas, ça ne l'est plus..." On parie que le beau Michael Vartan ne restera pas célibataire très longtemps...