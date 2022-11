Michael Vartan (Alias, Ally McBeal, Alias) : que devient le cousin de David Hallyday ?

Il est sûrement l'un des membres du clan Vartan les plus discrets de ces dernières années. Michael Vartan souffle sa 53e bougie ce dimanche 27 novembre. L'acteur, connu pour les rôles qu'il a décrochés dans des séries télévisées telles Friends ou Ally McBeal pour briller ensuite dans Alias au côté de Jennifer Garner, a mis sa carrière sur pause. C'est du moins ce qu'il avait choisi de faire après avoir collaboré dans la série The Arrangement en 2017 et 2018. Quatre ans plus tard, Michael Vartan compte-t-il revenir sur le devant de la scène ou a-t-il trouvé la sérénité dans sa vie loin des caméras et des tournages ?

La gloire et les paillettes, Michael Vartan les a connues. Difficile de faire autrement avec Sylvie Vartan et Johnny Hallyday comme oncle et tante. Vous l'aurez compris, avec des liens de parenté comme ceux-ci, Michael Vartan n'est autre que le cousin de David Hallyday. Les deux ont même été élevés ensemble après le divorce des parents du petit Michael, âgé de 5 ans à l'époque. Le jeune garçon tisse des liens très forts avec Sylvie Vartan, Johnny Hallyday et David et part s'installer définitivement aux Etats-Unis à ses 18 ans.

Le calme plat

Il semblerait que la tranquillité que Michael Vartan a épousée en mettant sa carrière entre parenthèses lui aille comme un gant. Depuis The Arrangement, seul une nouvelle ligne s'est ajoutée sur son CV d'acteur. En 2019, Michael Vartan décrochait le rôle de Jeffrey dans la série américaine God Friended Me. Son seul tournage connu. Côté coeur, la situation ne semble pas avoir beaucoup évolué non plus.

A l'époque d'Alias, Michael Vartan et sa partenaire Jennifer Garner ont vécu une histoire d'amour. Par la suite, le comédien s'est marié avec Lauren Skaar avant de divorcer pour des "différends irréconciliables." Depuis, silence radio sur d'éventuelles compagnes. Seule information obtenue du principal intéressé : son célibat encore confirmé en mars 2020 au micro de la chaîne E! Une solitude qui ne semblait pas lui peser plus que cela : "Tout le monde réalise que c'est tellement plus facile d'être seul. J'adore les relations amoureuses. Quand elles fonctionnent, quand elles sont géniales, c'est génial, et quand ça ne fonctionne pas, ça ne l'est plus..." Un retour de flamme avec Jennifer Garner (à l'image de Jennifer Lopez et Ben Affleck) est-il exclus ? Sachant que les ex sont restés très bons amis, la relation est à suivre de très près...