Michel Celaya : Mort du grand nom du rugby

Mickaël Celaya, fils de l'ancien joueur de rugby, a rendu hommage à son papa sur Facebook. "Mon père c'était 9 saisons en équipe de France, 50 sélections, 12 fois capitaine, premier Français à gagner 5 fois le tournoi, 2 petits chelems (match nul contre la perfide Albion). Il a gagné sur tous les stades mythiques de Grande-Bretagne et d'Irlande, des tournées légendaires, le respect de ses partenaires et celui de ses adversaires, a-t-il notamment rappelé. Mickaël Celaya a également tenu à saluer la générosité de son défunt père : "C'était celui qui distribuait sa récolte de cerises aux plus démunis du quartier (il les laissait même pousser le portail pour se servir eux-mêmes). Un coup de main à un ami dès qu'il le pouvait. C'était aussi l'amour qu'il avait pour ma mère, ils nous ont fait voyager mes soeurs et moi. Des repas qu'ils organisaient pour les rugbymen, immigrés et voyageurs de passages, un hall de gare à la maison mais tant de souvenirs et d'amitiés forgées."