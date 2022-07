Michel Chevalet : Sa femme Josiane est morte

La vie accorde plus de cadeaux à certains qu'à d'autres. Le journaliste de 82 ans, Michel Chevalet, doit être d'accord. Après toute une vie passée à ses côtés, la grande figure télé de la science vient de perdre sa femme Josiane. D'après France Dimanche, la productrice d'émissions pour les enfants a été emportée dans la semaine par une longue maladie. Une bataille que le journaliste avait d'ailleurs évoquée dans une interview accordée à Télé Loisirs en 2019. Cette "grave maladie", comme il la décrivait, a fini par lui ôter ce qu'il avait de plus précieux.

Toujours selon l'hebdomadaire, les obsèques de Josiane ont eu lieu dans la plus stricte intimité ce jeudi 7 juillet au Plessis-Trévise dans le Val-de-Marne en région parisienne. Michel Chevalet se retrouve désormais seul avec leurs deux fils, Christophe et Fabrice, et face au combat que le couple menait depuis 2001 et le terrible drame qu'ils ont vécu.

En 2001, leur fils Fabrice circule dans sa camionnette sur l'autoroute A4 quand il se fait percuter par un camion par l'arrière. La violence du choc le coince entre le premier poids lourd et celui qui se trouvait juste devant lui. Le jeune homme finit en fauteuil roulant, hémiplégique et aveugle, au grand désarroi de ses proches. Michel Chevalet, son épouse Josiane et leur fils Christophe soutenaient depuis cette terrible journée l'association Victimes en colère.

À nouveau, Michel Chevalet est confronté au pire. Perdre la mère de ses enfants et celle avec qui il a tout partagé est un véritable coup de massue. Mais le journaliste a toujours réussi à maintenir le cap : "J'ai eu une vie merveilleuse mais comme les autres j'ai pris des coups dans la gueule. Mon fils, dont je m'occupe, est resté paralysé et aveugle après un accident de voiture où il s'est fait écrasé entre deux camions. Et ma femme souffre d'une maladie grave. Tout ça, ça vous change un bonhomme ! Parfois, je m'écroule tout seul dans mon coin mais je ne vous en dirais pas plus là-dessus..." Un vrai roc face aux épreuves de la vie.