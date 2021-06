Michel Cymes et sa femme Nathalie : rare apparition du couple pour Enfance Majuscule

Cette année, Michel Cymes présidait le gala de l'association Enfance Majuscule. Un évènement caritatif qui s'est déroulé le mardi 15 juin 2021, avec masques mais sans cocktail, depuis la salle Gaveau, située dans le 8e arrondissement de Paris. De nombreuses personnalités ont fait le déplacement. Une année particulière marquée parla libération de la parole des victimes d'inceste et l'augmentation des signalements.

C'est dans ce contexte que plusieurs artistes et célébrités ont contribué à cette grande soirée de gala. Michel Cymes, également parrain de l'association Enfance Majuscule, est venu accompagné de son épouse Nathalie Cymes. Laeticia Fourcade, Magali Ripoll, Eleonore Boccara, Laurence Roustandjee, Lison Di Martino, Adèle de Fontenay, Christophe Guillarmé, Agatha Maksimova et Louisy Joseph, Agnès Soral et Charles Vivier, Jean-Pierre Jacques et Grace de Capitani étaient présents pour assister à ce concert caritatif.

Tous ont défilé sur le tapis rouge de l'évènement, sur leur trente-et-un pour poser face aux photographes, notamment Agathe Natanson, Tonya Kinzinger, Elisabeth et Jean-Louis Guigou, Chantal Thomass et son mari Michel Fabian, Jeanne D'Hautesserre et Danièle Gilbert, Nicole Croisille, Guilhem Pellegrin, le prince Michel d'Orléans et la princesse Barbara d'Orléans, Massimo Gargia et la comtesse Martine de Leseleuc de Kerouara, Elisa Servier, Jean-François Kahn, Marie-Christine Adam, Jean-Michel Aubrun, Patricia Chalon ou encore Herve Michel-Dansac.

J'aurais tant aimé ne pas à avoir à présider ce gala

Ces nombreux invités ont assisté à un concert sur la scène imposante de la salle Gaveau. L'artiste violoncelliste Nemanja Radulović a donné une performance en collaboration avec les cordes des Trilles du diable. "Ce dont j'ai envie de parler là, c'est du bonheur de se retrouver. C'est vrai qu'on n'aura pas la possibilité de se parler en buvant un verre de champagne mais Enfance Majuscule est là, vous êtes là et ça veut dire que vous tenez beaucoup à l'association. Cela me réchauffe le coeur", a souligné la présidente d'Enfance Majuscule Patricia Chalon, évoquant également l'importance de #MeTooInceste. "Je voulais aussi remercier toutes les femmes et les hommes qui ont osé sortir de leur silence en rendant publiques les maltraitances subies."

Michel Cymes, qui présidait ce gala, a lui aussi pensé aux enfants victimes de violences. "Je me dis que c'est super, et en même temps, j'aurais tant aimé ne pas à avoir à présider ce gala. En étant là sur cette scène, ça prouve qu'on a toujours besoin d'Enfance Majuscule. Cette année a été terrible avec une augmentation considérable des signalements. Personne n'est à l'abris des ravages. Personne. Tous les spécialistes de l'enfance le disent", a-t-il regretté.