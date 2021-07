Michel Cymès quitte la matinale de RTL : une célèbre Miss France le remplace !

La matinale de RTL, c'est terminé pour Michel Cymès ! Comme le révèlent nos confrères du Parisien, le médecin le plus célèbre du PAF quitte l'émission d'Yves Calvi, après cinq ans de bons et loyaux services. Sa chronique santé et bien-être va manquer... La station de radio le sait et a déjà prévu une remplaçante !

Il a su séduire les auditeurs de RTL, et désormais il tire sa révérence. Michel Cymès n'officiera plus à la matinale d'Yves Calvi, mais reste à l'antenne de son émission Ça va beaucoup mieux le dimanche matin à 9h15. Il continuera à livrer ses "conseils simples et pratiques pour se lever du bon pied et passer une bonne journée" comme indiqué sur la fiche du programme, sur le site officiel de la radio. Ouf !

Dès la rentrée, la partie santé de la matinale sera assurée par un autre médecin connu du public, reine de beauté qui plus est. En effet, toujours d'après les informations de nos confrères du Parisien, c'est Marine Lorphelin qui a été choisie pour succéder à Michel Cymès. Notre Miss France 2013 est interne comme médecin généraliste et a publié son livre Tout savoir sur les études de médecine (éditions Eyrolles). Elle a été confrontée à la crise sanitaire de près, puisqu'elle officie en temps de Covid-19. Marine Lorphelin sera au micro de RTL une fois par semaine, au côté d'Yves Calvi.

Michel Cymès prend sa retraite de médecin... et enchaîne les projets

De son côté, Michel Cymès quitte la matinale de RTL mais aussi son rôle d'ORL à l'hôpital Georges Pompidou, dans le 15e arrondissement de Paris, avançant ainsi son départ à la retraite d'un an. Et ce n'est pas pour lever le pied puisqu'il enchaîne les projets. La fiction La Doc et le véto où il donnait la réplique à Dounia Coesens sur France 3 aura une suite.

Son émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain s'arrête après vingt-sept numéros, mais il s'apprête à sillonner le monde avec son binôme Adriana Karembeu. Le duo souhaite aller à la rencontre de chamanes ou autres médecins-guérisseurs à l'autre bout de la planète.

Le médecin de 64 ans entend également développer sa marque Dr Good !, qui connaît déjà un franc succès. Il travaille également sur une nouvelle formule d'Antidote, programme santé qu'il présente sur France 2 depuis février 2021. Enfin, son rôle d'ambassadeur santé des Jeux Olympiques de 2024 lui tient à coeur, et il compte bien s'y consacrer à fond !