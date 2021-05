Michel Cymes traumatisé par une expérience télé : "J'ai failli perdre connaissance"

Michel Cymes a connu des débuts compliqués à la télévision. A l'occasion d'une interview pour Topito, le célèbre médecin et présentateur de 63 ans est revenu sur sa première expérience télévisée traumatisante.

C'est en 1991 que le public a découvert Michel Cymes. Il a fait ses premiers pas sur le petit écran dans une émission culte : Télématin. Et on peut dire qu'il n'en garde pas un excellent souvenir. Dans le cadre du format "Le meilleur du pire" de Topito, l'époux de Nathalie a évoqué son pire moment à la télévision. "Ma première télé. Ma première télé à Télématin. J'ai failli perdre connaissance en direct. Je me suis dit : 'Je vais être le premier à perdre connaissance à la télé.' Ça a été un souvenir marquant et assez terrible", a-t-il tout d'abord confié à nos confrères.

Malgré son immense stress, Michel Cymes a tout fait pour arriver à bout de son intervention une fois que l'émission a démarré. Aujourd'hui, ce souvenir reste très pénible : "Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, parce que bien évidemment, cet épisode, on me le ressort régulièrement quand je fais de la télé... Mais rien qu'en regardant, alors que c'était dans les années 90, il y a un bail... Rien qu'en le regardant, j'ai déjà une tachycardie. Donc c'est pour vous dire que je n'étais pas bien à l'époque !" Heureusement, il est beaucoup plus à l'aise depuis devant une caméra.