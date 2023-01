Michel Cymes tacle François Hollande sur son poids, il lui répond en direct !

Par Pierre de Déols Journaliste People Tout le temps à l’affût des dernières informations, Pierre est un journaliste passionné. Un peu trop même. Pas toujours la chips la plus croustillante du paquet, mais toujours celle qui pique le plus.

Michel Cymes et l'ancien Président de la République François Hollande se sont retrouvés dans l'émission "C à vous" du mardi 17 janvier. L'occasion pour le premier de remettre en question la condition physique du second.

L'émission C à vous présentée parAnne-Élisabeth Lemoine nous a encore livré une séquence de télévision comme seule elle semble pouvoir nous en offrir. En effet, mardi 17 janvier, la quotidienne de France 5 recevait un invité prestigieux en la personne de l'ancien Président de la République, François Hollande. Un passage qui se déroule comme prévu jusqu'à la chronique de Mohamed Bouhafsi. Celle-ci portait en l'occurrence sur la création d'une pilule miracle développée par une équipe de scientifiques japonais, qui serait en capacité de reproduire les effets d'une activité sportive sur l'ensemble des muscles du corps. L'utilisation théorique de ce médicament pourrait donc permettre aux personnes ne pouvant se déplacer, telles que les patients immobilisés dans les hôpitaux par exemple, de conserver leur masse musculaire sans pour autant exercer une activité sportive. Pour compléter ce sujet, on découvre une petite vidéo de Michel Cymes , qui est lui plutôt réticent à cette idée, puisqu'il y voit surtout un moyen d'augmenter les risques de dopage. Selon lui, rien ne vaut d'ailleurs une véritable activité sportive, comme par exemple marcher 6.000 pas par jour. C'est d'ailleurs ce qu'il a rappelé à François Hollande, évoquant un vieux souvenir avec l'ancien Chef de l'État. Même si vous n'en voyez pas tous les effets... "François Hollande comme tout le monde doit faire ses 6000 pas par jour. D'ailleurs j'aimerais bien savoir s'il les fait. Parce qu'à l'époque, quand il était président, je sais qu'il les faisait puisqu'il m'avait montré ça sur son smartphone", explique le médecin préféré des Français, avant de lancer une pique à l'homme politique présent sur le plateau. "Est-ce qu'il les fait encore aujourd'hui ? Ça, je ne suis pas sûr !", poursuit-il, taquin. Le mari de Julie Gayet, depuis 2022, ne se démonte pas pour autant. "Effectivement lorsque j'étais président, pour inciter les Français à faire ces 6000 pas, cet exercice physique sans pilule, il avait installé sur mon portable une application", explique ainsi François Hollande. "Et donc je m'astreins encore aujourd'hui, même si vous n'en voyez pas tous les effets, je fais 6000 pas et je suis prêt à rencontrer quand il le voudra Michel Cymes et j'obtiendrai réparation !"