Michel Drucker et sa petite-fille Rebecca : très rare photo de leur duo et tendre déclaration

Michel Drucker, "une figure paternelle" pour Rebecca

Depuis que la photo a été prise, Rebecca a assurément bien grandi. Elle évolue toutefois discrètement contrairement à son grand-père très célèbre et toujours à l'antenne chaque dimanche sur France 3. Elle l'accompagne néanmoins de temps en temps lors de sorties publiques. Professionnellement, on sait que Rebecca a poursuivi des études à l'école de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Aux dernières nouvelles, elle était devenue chargée de presse et des célébrités chez Azzedine Alaïa.

Rappelons que la petite-fille de Michel Drucker n'est pas biologiquement liée à lui. En effet, Rebecca est la fille de Stéfanie Jarre, la fille de Dany Saval et Maurice Jarre. En rencontrant sa femme Dany, Michel Drucker a choisi d'adopter la jeune Stéfanie. Et en plus d'assumer un rôle de père, il a assumé celui de papy. "Il est ma figure paternelle, bien plus qu'un grand-père. D'un seul regard, nous nous comprenons. J'adore nos dîners à deux tout comme nos Noël en Provence où nous sommes tous réunis. (...) J'éprouve pour lui un amour inconditionnel", avait confié Rebecca lors d'un entretien pour Gala.