Michel Drucker avec sa petite-fille Rebecca : très rare apparition du duo

C'est à croire qu'il n'a jamais rencontré de pépins de santé ! Plus d'un an après son opération du coeur qui lui a sauvé la vie, Michel Drucker a repris le cours normal de sa vie. L'animateur n'a même rien perdu de sa fougue ni de sa forme, continuant à enchaîner les tournages de son émission Vivement dimanche ainsi que les sorties. Jeudi 2 décembre 2021, il était d'ailleurs invité à assister à la première de la pièce de théâtre Les producteurs à Paris. Pour l'occasion, Michel Drucker a choisi de se faire accompagner par une personne de choix, à savoir sa petite-fille Rebecca !

En effet, le duo a fait une arrivée remarquée sur le tapis rouge devant les photographes. Sur les photos à découvrir dans notre diaporama, Michel Drucker apparaît comme un grand-père fier qui ne lâche pas du bras la jolie Rebecca âgée de 26 ans. Cette dernière est assurément devenue une très belle jeune femme au style élégant. Pour sa sortie avec Michel Drucker, elle a justement misé sur la sobriété en portant un long manteau gris sur un look all black. Professionnellement, Rebecca a évolué discrètement de son côté en poursuivant des études à l'école de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Elle est depuis devenue chargée de presse et des célébrités chez Azzedine Alaïa.

Bien plus qu'un grand-père

Il est bien rare que la figure de France 2 apparaisse publiquement au côté de sa petite-fille, laquelle n'est pas biologiquement liée à lui. En effet, Rebecca est la fille de Stéfanie Jarre, la fille de Dany Saval et Maurice Jarre. En rencontrant sa femme Dany, Michel Drucker a choisi d'adopter la jeune Stéfanie. Un rôle de père que l'animateur a tout de suite assumé. "J'ai eu le coup de foudre pour Stéfanie, je l'ai tout de suite considérée comme ma fille. Je l'ai vu grandir, travailler, les années ont passé et je n'ai pas éprouvé le besoin d'avoir un autre enfant", avait-il expliqué en 2017 pour le magazine VSD.

Et aujourd'hui, c'est avec la même évidence qu'il accompagne la jeune Rebecca. Entre eux il existe d'ailleurs une magnifique complicité. "Il est ma figure paternelle, bien plus qu'un grand-père. D'un seul regard, nous nous comprenons. J'adore nos dîners à deux tout comme nos Noël en Provence où nous sommes tous réunis. (...) J'éprouve pour lui un amour inconditionnel", a confié Rebecca lors d'un entretien pour Gala.