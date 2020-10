Michel Drucker opéré du coeur : "Coup dur" pour ses chroniqueurs, non-reconduits

Michel Drucker et Hélène Gateau partagent le même amour pour les animaux, et une belle amitié au-delà de cette passion commune. L'animateur et la vétérinaire ont tissé une solide amitié dans Vivement dimanche, sur France 2. Alors quand Hélène Gateau a appris que Michel Drucker avait évité le pire et s'était fait opérer dans la plus grande discrétion du coeur à la fin du mois de septembre, le choc et l'inquiétude ont été grands. Fort heureusement, le grand animateur de 78 ans se porte bien.

Invitée mercredi 7 octobre 2020 d'Un éclair de Guény, animée par Maxime Guény sur Radio VL, Hélène Gateau a profité de son passage dans l'émission pour donner des nouvelles de Michel Drucker. "Il est en convalescence. Ça se passe bien", a-t-elle rassuré. "Après, c'est sûr que ça a été un petit coup dur pour tout le monde mais il est déjà en train de penser à sa rentrée télé, donc je pense qu'il va mieux", a-t-elle également confié.

Michel Drucker veut poursuivre en solo

Si un retour à la télé n'est pas encore d'actualité pour Michel Drucker, l'animateur a d'ores et déjà pris une grande décision. Lorsqu'il reprendra du service dans Vivement Dimanche, il le fera seul. Coup dur forcément pour ses chroniqueurs ! "Malheureusement, il repart sans chroniqueurs. Après le confinement, il a goûté à ce format d'émission où il était en tête-à-tête avec un invité en raison du Covid. Il a envie de continuer dans cette formule-là", a révélé Hélène Gateau. Les invités de Michel Drucker n'auront donc plus le plaisir de découvrir d'adorables animaux grâce à la vétérinaire sur le plateau de Vivement Dimanche.

A la fin du mois de septembre, lors de l'annonce de l'opération de l'animateur vedette au Parisien, Stéphane Sitbon-Gomez, le nouveau patron des programmes et des antennes de France Télévisions, avait déclaré : "Michel a besoin de repos. Il ne sera pas à l'antenne pendant encore quelques semaines. Nous allons attendre qu'il soit complètement rétabli."

En attendant le retour très attendu de Michel Drucker, France 2 propose la rediffusion de best-of de Vivement Dimanche tous les dimanches après-midi.