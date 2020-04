Michel Fugain pessimiste sur l'après-coronavirus : "Un film catastrophe"

Concernant l'après-coronavirus, chacun y va de sa petite théorie. Plutôt de la team pessimistes, Michel Fugain a décrit au Midi libre comment il voyait l'avenir. "C'est surréaliste. On en parlait dans les dîners en ville, mais c'est arrivé : on se retrouve dans un film catastrophe. La société d'après ne sera plus la même, car des pays seront ruinés", explique-t-il.

"La mondialisation vient quand même de prendre un grand coup dans la gueule, poursuit Michel Fugain, au cours de cet entretien paru le mardi 14 avril 2020. "On voit qu'il y a beaucoup de chacun pour soi. La mondialisation est la mère de tous les malheurs, c'est une mauvaise option, une option capitaliste qui ne profite qu'à quelques seigneurs", ajoute l'artiste français de 77 ans.

Bien que de plus en plus d'artistes (Jul, Ariana Grande, Florent Pagny, etc.) multiplient les dons, Michel Fugain pense que le monde de demain se fera sans eux. "Il ne faut pas trop attendre des artistes. On est là pour accompagner, embellir, créer des émotions, de la chaleur...", a-t-il conclu.

Cette interview est également l'occasion pour Michel Fugain de raconter son confinement, dans sa maison de Corse avec sa femme Sanda. "Je ne me plains pas. J'ai un grand jardin, 6 000 m², qui demande du travail. Alors je taille, je débroussaille, je tronçonne. C'est agréable, ça vide la tête", a expliqué l'artiste au quotidien régional.

Rappelons que Michel Fugain a rencontré Sanda, une chanteuse d'origine roumaine, en 2002. Par le passé, il avait été marié à Stéphanie, membre du Big Bazar et mère de ses quatre enfants : Sophie, Marie (née en 1973), Laurette (née en 1979), depuis décédée d'une leucémie, et Alexis (1993).