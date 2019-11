Michel Fugain : Sa chienne écrasée devant chez lui en Corse

Réfugié en Corse depuis quelques années, le chanteur Michel Fugain n'est visiblement pas dans un total havre de paix. Sa propriété est située près d'une route menant à la ville touristique de Calvi, en Haute-Corse, et les véhicules sont nombreux. Parfois, certains manquent de vigilance.

Le magazine France Dimanche relate que la chienne du chanteur, Bianca, a été percutée par une voiture. Jess, la fille de sa femme Sanda, a partagé un message sur son compte Facebook le 7 novembre pour crier sa colère. "Je m'adresse à toutes les sous-merdes qui roulent à 90 sur la route de Calvi, juste devant la maison. Quelqu'un a écrasé notre Bianca. Dieu merci, elle est en vie parce que, dans la famille, on est des warriors, mais on attend le diagnostic parce que rien n'est encore dit. (...) Faites bien passer le message, on habite juste en face de la Marine de Davia, sur la route de Calvi, et je vous jure que là, je suis prête à tirer à la carabine sur les voitures qui respectent rien", a-t-elle écrit.

Jess a très mal vécu cet accident car, en 2013, elle avait déjà perdu sa chienne Gigi au même endroit. L'animal avait été traîné sur plusieurs mètres et elle garde encore aujourd'hui en tête les images de son sang sur la route. Une colère justifiée. Heureusement, la belle-fille de Michel Fugain a fini par rassurer sur l'état de santé de Bianca avec un autre message posté sur Facebook. "Elle a été opérée, elle va bien et va pouvoir remarcher après un peu de repos", a-t-elle écrit. Nul doute que Jess, Sanda et Michel prendront grand soin d'elle et veilleront à ce qu'il ne lui arrive plus rien lorsqu'elle quitte la maison. Bianca va aussi pouvoir rejouer avec Madonna, l'autre chienne du clan !