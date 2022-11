Michel Polnareff victime d'un père sévère et violent : "Il était brutal, très très brutal..."

Il est de retour sur les devants de la scène, jetant un regard musical sur le passé. Le 18 novembre 2022, Michel Polnareff a dévoilé un nouvel opus enregistré en studio, sur lequel il révèle de nouvelles version piano-voix de douze de ses plus grands titres. Lettre à France, Tout, tout pour ma chérie, Goodbye Marylou, Love me, please love me... ces tubes font peau neuve et le chanteur, lui, fait le bilan - il a tout enregistré, en 3 mois, sous l'impulsion de son nouveau manager Serge Khalifa.. Regarder en arrière n'a jamais été un grand plaisir pour l'artiste, qui a récemment fêté ses 78 ans, et qui a vécu une enfance très compliquée.

En grandissant, Michel Polnareff a notamment appris la musique avec son père Leib, un immigré d'Odessa et pianiste auteur pour Edith Piaf, connu sous le pseudonyme de Léo Poll. Mais ce dernier ne voulait inculquer que le classique à son garçon, et il a vu d'un très mauvais oeil son amour naissant pour le rock, notamment pour Elvis Presley. "Je n'avais pas le droit de l'écouter à la maison, racontait-il récemment au Journal du dimanche. Je me souviens très bien de la pochette de Don't Be Cruel que j'avais cachée dans mon cahier. Je la regardais et je m'imaginais en train de l'écouter. Mon père a découvert ma passion, il a pris sa ceinture et il m'a frappé avec. Mais j'ai pardonné au bout de vingt ans."

Cette enfance rude, Michel Polnareff a accepté de l'évoquer à nouveau, auprès de Daniela Lumbroso, pour le magazine Gala. "La façon dont il m'a élevé n'est pas géniale, parce que c'était physiquement très dur. Il était brutal, très très brutal, assure-t-il. Je pense qu'il avait un manque de confiance en lui. Je lui ai pardonné. Vraiment. Profondément." Michel Polnareff interprètera sa Lettre à France, le samedi 26 novembre 2022, lors de la finale de la Star Academy. S'il n'a pas encore de dates prévues pour présenter son album sur scène, on retrouvera également le papa de Louka - bientôt 12 ans - dans l'émission La fête de la chanson française, le 29 novembre prochain sur France 2 en prime time, présentée par Laury Thilleman.

