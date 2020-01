Michel Polnareff : Clichés tendres pour l'anniversaire de son fils Louka

Danyellah, la maman du petit garçon et femme de Michel Polnareff, a elle aussi partagé une photo sur son compte Instagram. "28 Décembre 2010 – Tes premiers regards, tes premières sensations peau contre peau, ta première découverte de la lumière et du visage de tes parents. Aujourd'hui jour de ta naissance, Tu es notre lumière, tu nous guide chaque jour par ta joie de vivre, ta curiosité et ta spontanéité. Ton prénom est Louka et nous sommes si fiers de toi... Joyeux Anniversaire Lux ! Je t'aime to infinity and beyond", a écrit la jeune femme sous la cliché depuis la Californie où le couple est installé.