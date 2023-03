Michel Sarran en larmes après une humiliation : "Ça ne s'arrête pas, mais ça fait mal"

Il n'y a pas pire pour un chef cuisinier que de se voir enlever ce qu'on lui a donné. Michel Sarran vient d'en faire l'amère expérience. L'ancien juré Top Chef, évincé de l'émission dont le grand retour est prévu ce mercredi 1er mars sur M6, a été informé que son restaurant toulousain n'était plus doublement étoilé après la révélation d'un communiqué du Guide Michelin avant même la révélation du nouveau guide. Un retrait qui l'a laissé sans voix et qui ne lui a surtout pas été expliqué.

Invité à réagir sur BFM TV mardi 28 février, au lendemain de la perte de sa deuxième étoile, Michel Sarran n'a pas caché sa colère, sa déception et sa tristesse de voir les choses prendre une telle tournure : "C'est la première année qu'ils font un communiqué de presse pour annoncer les pertes. Donc c'est montrer du doigt ceux qui tombent, et ça, c'est très dur à accepter. Je sais le travail que je fais avec mes équipes depuis des années. Le restaurant est plein midi et soir, on se remet en question en permanence. Ça ne s'arrête pas, mais ça fait mal. C'est l'ego qui en prend un coup."

Conscient du choc que cette nouvelle a pu provoquer chez ses employés, Michel Sarran a regretté de ne pas être à leurs côtés ces derniers jours. A Dubaï pour l'ouverture d'un nouveau restaurant, le chef de 61 ans compte bien rattraper le temps perdu et parler en profondeur de cette rétrogradation avec les personnes concernées : "J'ai appelé tout de suite ma cheffe de cuisine et mon directeur de salle qui ont été extrêmement peinés. J'ai voulu leur enlever une part de responsabilité qu'ils s'octroient. C'est une équipe."

J'ai eu quelques larmes

Malgré son optimisme, Michel Sarran n'a pas caché qu'il avait beaucoup de mal à encaisser : "Le patron du Guide m'a appelé en me disant qu'il continuerait la promotion de mon restaurant avec une seule étoile. C'est comme ça que j'ai compris que j'en avais perdu une [...] Quand je l'ai eu au téléphone, j'étais dans la colère et l'incompréhension. Il m'a dit qu'il fallait que je me rapproche des inspecteurs" a-t-il fait savoir.

Il a notamment qualifié d'irrespectueuse la manière de faire du Guide Michelin : "Je trouve que ce n'est pas respectueux du travail qui est fourni par les équipes, d'autant qu'on sort d'une période compliquée, avec le Covid, l'inflation, les difficultés de recrutement, etc." Michel Sarran ne compte pas pour autant se laisser abattre : "Michelin n'a jamais été ma ligne de conduite, je ne travaille pas pour Michelin mais pour les gens qui viennent tous les jours." Et rien que pour cela, il mérite toutes les étoiles du monde.