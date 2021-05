Michèle Bernier dézingue la cérémonie des César... et Blanche Gardin au passage !

Michèle Bernier reprendra le tournage de la série La Stagiaire, pour sa septième saison, dès le mois de juillet 2021. Il y a un domaine dans lequel elle n'a pas besoin de formation professionnalisante, en revanche, c'est celui de l'art de donner son avis. Interrogée par le journal Le Monde, la comédienne a évoqué différents pans de sa carrière et n'a pas hésité à évoquer la dernière cérémonie des César, qui a pris place le 12 mars dernier à l'Olympia de Paris.

Comme beaucoup de monde, Michèle Bernier a regardé la cérémonie. Comme beaucoup de monde, elle dénonce le naufrage d'une institution qui célébrait le cinéma pour la 46e fois. "Ce n'était pas drôle, regrette-t-elle. Avec Blanche Gardin, Marina Foïs, Laurent Laffitte... J'ai trouvé que c'était de l'entre-soi. Ils n'ont pas donné envie aux gens. Or, par les temps qui courent, tout le monde avait envie de flamboyance." Les petites blagues de pet de la maîtresse de cérémonie, le discours ensanglanté de Corinne Masiero... rien n'a trouvé grâce à ses yeux.

Blanche Gardin, ça fait chic, c'est comme ça...

Verra-t-on, un jour, Michèle Bernier aux commandes des César ? "Personne ne me le demandera jamais, assure-t-elle. D'abord, parce que je fais peu de cinéma. Ensuite, je n'ai pas la carte qu'il faut. Mais Blanche Gardin, ce n'est pas une carte qu'elle a, c'est un passe Navigo ! Blanche Gardin, ça fait chic, c'est comme ça. Je ne veux pas paraître aigrie, mais deux Molières d'affilée..." En 2018 et 2019, l'humoriste avait effectivement été récompensée pour ses spectacles Je parle toute seule et Bonne nuit Blanche.

Alors que Blanche Gardin tenait la seconde statuette dans ses mains, Michèle Bernier déplorait sa défaite, elle qui était nommée pour sa pièce de Vive demain ! "Pour la première fois en trente-cinq ans, rappelle-t-elle. Je m'étais dit chouette ! Hé ben non, elle l'a eu deux fois..." En attendant, la comédienne réunit en moyenne 5,1 millions de téléspectateurs dès qu'un épisode de La Stagiaire est diffusé sur France 3. Elle n'a peut-être pas remporté un César mais une chose est sûre : elle a le coeur du public entre les mains...