Corinne Masiero nue aux César : le soutien sans faille de son compagnon

Il en fallait du courage pour se mettre nue devant des centaines de personnes pour porter un message polémique. Une chose est sûre : personne n'aurait vraiment pu prévoir avec exactitude ce que Corinne Masiero ferait de son précieux temps de parole lors de la cérémonie des César, le 12 mars dernier. Même son compagnon, avec qui elle vit à Roubaix depuis plus de vingt ans, n'était pas au courant de son happening.

Dans une nouvelle interview à Gala, parue le jeudi 8 avril 2021, Corinne Masiero revient sur le soutien sans faille de son homme. "Il est à cent pour cent avec moi. Il m'a d'ailleurs écrit : 'À sang pour sang au poil' !", raconte la comédienne. Le but n'était pas de cacher quelque chose à son compagnon, mais de faire passer un message d'elle-même.

"Il me connaît suffisamment pour s'en douter, mais personne n'était au courant, je voulais assumer le truc moi-même sans éclabousser quelqu'un d'autre. Et puis quand tu décides d'entreprendre une action, ça demande parfois de ne pas trop y réfléchir, sinon, par trouille, tu ne le fais plus. Et comme je suis quelqu'un de très timide, de peureux et de lâche, eh bien j'ai préféré ne pas y penser et foncer", confie-t-elle.

En mars dernier, la star de Capitaine Marleau apparaissait nue et ensanglantée, en costume de peau d'âne, afin de dénoncer les mesures restrictives imposant la fermeture des lieux culturels. Elle avait alors reçu de nombreuses critiques, certains comme Stéphane Tapie n'avaient pas hésité à donner leur avis sur son physique. Heureusement, avec les années, Corinne Masiero s'est forgée une carapace. "Il y a une façon très simple de ne pas être blessée, c'est de ne pas les écouter. Tout simplement. C'est comme quand je joue, je ne vais pas voir ce qui est dit. Mais en direct, j'ai reçu un tsunami de messages positifs", affirme-t-elle.

