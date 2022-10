Michèle Bernier larguée de façon ingrate par un ex et ce n'est pas Bruno Gaccio

Samedi 24 septembre sur le plateau de Télématin, Michèle Bernier - qui est à retrouver ce soir dans la série La Stagiaire sur France 3 dans la peau de Constance Meyer - s'est confiée sur sa vie sentimentale. Alors qu'elle était venue faire la promotion de la pièce de Laurent Ruquier Je préfère qu'on reste ensemble, dans laquelle elle incarne le rôle principal avec Olivier Sitruk, des chansons lancées en fond illustrait l'état d'esprit des personnages de cette pièce, de quoi lui rappeler des souvenirs.

Elle s'est notamment souvenue de l'un de ses ex qui avait transformé le "Lily" de la chanson Je t'aime bien Lily de Philippe Chatel, en "Mimi", en référence à son prénom. Mais en écoutant Are You Lonesome Tonight ?, tube planétaire d'Elvis Presley, une anecdote beaucoup moins gaie, toujours en rapport à "cet ancien amoureux", lui est soudainement venue à l'esprit. Celui-ci l'avait "quittée sur un quai de gare". Une façon peu galante certes, de mettre un terme à une relation.

Sans compagnon "depuis longtemps" ?

Mais si l'actrice de 66 ans s'en est immédiatement rappelée, c'est notamment grâce à la chanson d'Elvis Presley jouée en fond qui accompagnait son anecdote. Car ce 16 août 1977, dans cette fameuse gare où elle s'est vue se faire larguer par son ex, se trouvait "un journal qui affichait la mort d'Elvis". Double peine donc pour elle, entre la disparition d'une icône du rock et cette séparation amoureuse brutale. Quoiqu'il en soit, cet ex n'est pas Bruno Gaccio, le père de ses enfants Charlotte et Enzo, puisqu'ils s'étaient mis en couple en 1982, soit cinq ans après cette fameuse anecdote de la gare.

Mais il se trouve que son couple avec Bruno Gaccio n'aura lui aussi pas tenu puisqu'ils se sont séparés en 1997, une rupture qui s'était déroulée pendant la deuxième grossesse de la comédienne. En septembre dernier dans S, le magazine de Sophie Davant, elle confiait être célibataire "depuis longtemps", alors qu'elle a déjà "rêvé d'avoir un couple éternel". Mais cette position est avant-tout "un choix" de la part de l'actrice.