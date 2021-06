Michele Morrone en couple avec Susinna Simone ? Le héros de 365 Jours fait le point

La vie amoureuse des stars fascine leurs nombreux fans ! Ceux de Michele Morrone étaient persuadés qu'il leur avait présenté son nouveau petit ami, et par la même occasion fait son coming out. La rumeur prenant de l'ampleur, le héros du film 365 Jours a dû réagir...

Et c'est sur Instagram, point de départ des nombreux commentaires, que Michele Morrone s'est exprimé. Dans sa story du mercredi 3 juin 2021, l'acteur de 30 ans a démenti le coming out que des millions d'internautes lui ont prêté. Michele a simplement posté un selfie d'un ami et lui.

"Ce matin, je me suis fait réveiller par mon équipe qui m'a dit : 'Hey, il y a beaucoup d'articles qui disent que tu as fait ton coming ou', à cause de la photo que j'ai pris avec Simone [l'acteur et mannequin Simone Sussina, NDLR]. Il est devenu un très bon ami, nous sommes comme des frères, a clarifié Michele Morrone. Nous tournons un film ensemble. Les gars, c'était juste une photo. Rien de plus. Et au passage... Je suis un grand supporter de la communauté LGBT. Mais nous parlons d'une photo normale. Je n'ai fait pas de coming out."