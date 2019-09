Michèle Torr : Émue, elle parle de son fils malade, qu'elle a eu avec Christophe

L'histoire entre Michèle Torr et Christophe, dans les années 60, avait été brève. Mais assez intense pour donner naissance à un enfant, Romain, en 1967. Un fils aujourd'hui atteint de la sclérose en plaques que Christophe n'a jamais reconnu et que Michèle Torr a ainsi élevé seule, puis avec son premier mari, Jean Vidal, qu'elle a épousé en 1969. Ce dernier a fait de Romain son fils puisqu'il l'a reconnu.

Invitée de l'émission L'Instant de luxe le 12 septembre 2019, la chanteuse de 72 ans s'est confiée sur Romain, se souvenant de la façon dont son ex-mari s'est occupé de lui. "J'avais un mari extraordinaire qui a élevé notre enfant, qui a été magnifique, qui était le papa de Romain, qui a vraiment joué le rôle de père", a-t-elle déclaré, avançant qu'elle n'était sans doute pas bien acceptée par l'entourage de Christophe à l'époque de leur histoire.

Évoquant la ressemblance de son fils avec Christophe, Michèle Torr s'est montrée particulièrement émue en parlant de sa maladie : "Romain, c'est mon premier enfant, c'est un garçon extraordinaire qui a travaillé avec moi et... puis malheureusement, une sale maladie, la sclérose en plaques... Aujourd'hui, il ne peut plus travailler, il s'investit beaucoup dans une association, SEP, où on fait au moins une fois dans l'année un concert où on invite des artistes gracieusement pour faire gagner de l'argent pour la recherche." Romain ne peut plus se déplacer sans fauteuil roulant.

Alors qu'on les disait brouillés depuis des années, Michèle Torr et Christophe avaient créé la surprise en avril dernier lorsqu'ils étaient apparus ensemble à la soirée d'anniversaire de Marcel Amont, qui avait fêté ses 90 ans à l'Alhambra, à Paris. Questionnée sur ce qui semblait être une réconciliation après des années de distance, Michèle Torr était toutefois restée très évasive. "On ne se voyait pas, on se coupait la parole... C'est dommage et bête parce que nous avons un enfant. On a fait la plus belle chose qui puisse se faire. Personnellement, les gens que j'aime, je les aime à vie. De façon différente bien évidemment." "Je n'ai jamais eu de colère ou de haine", a-t-elle ajouté, reprochant aux médias de s'en être parfois trop mêlés.