Michelle et Barack Obama : Drôle de look et lunettes folles, le couple déchaîné pour le nouvel an

On a plutôt l'habitude de les voir en tailleur et en costard-cravate. Mais c'est ainsi : il y a des heures pour les représentations officielles, d'autres pour un brin de détente. Eloignés de la Maison-Blanche depuis plus de 4 ans maintenant, Michelle et Barack Obama ont donc échangé leurs tenues impeccables pour adopter un look légèrement plus déluré, à l'occasion du réveillon de la nouvelle année. Sur son compte Twitter, l'ancienne première dame a partagé un aperçu des festivités sur lesquelles le couple porte des vêtements... relativement inattendus.

Habillés en noir et doré, Barack et Michelle Obama ont compté crié le décompte, le 31 décembre dernier, avec des lunettes en carton en forme d'étoile, comportant la mention "2022". Détail chic et choc, l'autrice du livre Devenir avait dépareillé son vernis : rose sur les mains, turquoise sur les pieds. "Bonne année de ma part et de celle de mon chéri, écrit-elle. Nous vous souhaitons une année remplie de bonheur, d'amour et de bonne santé." Elle s'annonce lumineuse, en tout cas, pour les parents de Malia et Sasha !