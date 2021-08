Barack Obama : Découvrez le nom des stars désinvitées de sa grosse fête d'anniversaire

60 ans, ça se fête ! Barack Obama a célébré les siens le week-end dernier, au cours d'un week-end très animé. Les célébrités les plus proches de l'ancien président ont assisté à la soirée du samedi 7 août. Parmi elles, figuraient Beyoncé et Jay-Z, George Clooney ou encore Alicia Keys.

Barack Obama a eu 60 ans le mercredi 4 août. Il a attendu le samedi pour les fêter et était entouré de sa famille et d'amis proches, dont faisaient partie plusieurs célébrités. Beyoncé et Jay-Z, George Clooney, Tom Hanks, Steven Spielberg, Alicia Keys ou encore Chrissy Teigen et John Legend se sont ainsi rendus chez les Obama, sur l'île de Martha's Vineyard, dans l'État du Massachusetts, pour une soirée mémorable. Ils ont également bravé le risque des rassemblements, limités à cause du variant Delta de la Covid-19.

Le 60e anniversaire de Barack Obama a été rythmé en musique. Le département musique urbaine de Live Nation a mis en scène pour le 44e président des États-Unis un véritable festival, auquel ont participé le rappeur et acteur Common, les chanteuses H.E.R et Erykah Badu, ainsi que le groupe The Roots.