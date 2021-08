Barack Obama : Une fête grandiose pour ses 60 ans, l'événement inquiète

60 ans, ça se fête ! Barack Obama en a la ferme intention. L'ancien président des États-Unis organise une soirée grandiose pour son anniversaire, qu'il célèbrera avec près de 500 invités.

Après le décès de sa grand-mère et de son chien, Bo, Barack Obama retrouvera le sourire ! Il aura 60 ans ce mercredi 4 août 2021 et les fêtera le week-end prochain, dans sa villa située à Martha's Vineyard, dans l'État du Massachusetts. Près de 500 invités y sont attendus, dont de nombreuses célébrités dont font notamment partie Oprah Winfrey, George Clooney et Steven Spielberg. Tous seront choyés par un staff de 200 employés et auront droit à un concert privé du groupe de rock Pearl Jam, booké pour l'occasion. La Maison Blanche a précisé dans un communiqué que le président Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, ne sera pas de la partie.

Le site Axios précise que la fête d'anniversaire de Barack Obama se déroulera en extérieur. Il a été recommandé aux convives de se vacciner ou de se faire tester contre la Covid-19 en amont. Aucune information sur le port du masque n'a été divulguée. Un coordinateur assurera tout de même le respect des règles sanitaires.

Malgré ces dispositions, l'événement suscite une grande inquiétude. Les États-Unis connaissent une remontée des cas de contaminations au variant Delta de la Covid-19. L'anniversaire du 44e président américain fera-t-il office de cluster ?

Les invités, eux, se montreront généreux pour l'anniversaire de Barack Obama. Comme cadeau, il leur a été demandé "de songer à faire des dons à des programmes oeuvrant pour les enfants, les jeunes hommes et les familles des minorités aux États-Unis, pour les adolescentes dans le monde et pour équiper la prochaine génération de leaders communautaires en pleine ascension."

Plus de 4 ans après la fin de son mandat de président, l'époux de Michelle Obama et papa de deux filles (Malia et Sasha, 23 et 20 ans) reste préoccupé par la situation sociale aux États-Unis.