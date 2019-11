Michelle Obama époustouflante en robe jaune Schiaparelli : son look étonnant

Michelle Obama a de nouveau fait sensation dans une robe haute couture. Dimanche 17 novembre 2019, alors qu'elle assistait à l'American Portrait Gala, l'ancienne première dame avait fait l'audacieux pari de porter une longue robe de soie jaune. Tout droit sortie de l'imaginaire de Daniel Roseberry, le directeur artistique de Schiaparelli, cette pièce unique est surmontée d'un corset tout en strass issu du défilé automne-hiver 2019-2020 de la maison de couture.

L'ancienne locataire de la Maison Blanche assistait à cette cérémonie organisée à la National Portrait Gallery, à Washington DC, où elle était venue remettre un prix au compositeur américano-portoricain Lin-Manuel Miranda. Michelle Obama a dévoilé plusieurs photos de sa robe, notamment une où elle pose près du splendide portrait officiel de Barack Obama réalisé par Kehinde Wiley.

Dans un communiqué cité par nos confrères de Madame Figaro et du Huffington Post, il est précisé que Daniel Roseberry a opté pour une couleur jaune acide qui "reflète l'énergie et la force de Madame Obama" et qui fait écho au fameux "rose shocking" d'Elsa Schiaparelli. Le créateur évoque également cet étonnant corset "que l'on retrouve d'habitude sous les robes haute couture". "Le véritable point de départ était la couleur. (...) Ça a été un tel honneur de lui faire cette robe", est-il mentionné.

Sur Instagram, Michelle Obama a fait un véritable carton avec ce pari audacieux : près d'un million de personnes ont plébiscité son look. "Meuf, j'ai pas assez d'assiettes pour tous les looks que tu nous sers", "Cette robe est incroyable", "Épique", "Une superbe robe pour une superbe femme", peut-on lire dans les commentaires.