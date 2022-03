Mickael Braure (Top Chef 2022) : Rares photos de sa compagne Amandine et de leur fils

Sur les quinze candidats de départ, il n'en reste plus que treize dans Top Chef. En effet, après le départ du Belge Elliott Van de Velde, c'est Renaud Ramamourty, qui évoluait au côté de Glenn Viel, qui a été éliminé. Parmi les jeunes chefs encore en lice, les téléspectateurs ont été marqué par Mickaël Braure. Loin des cuisines, il peut compter sur le soutien de ses proches, notamment de sa compagne Amandine et de leur fils.

"Le gras, c'est la vie !" C'est ainsi que s'est présenté ce grand brun de 33 ans devant les caméras de M6. Une devise qu'il affiche fièrement sur un t-shirt devant la France entière dans le concours culinaire. Le candidat a aussi un côté audacieux puisqu'il aime surprendre ses clients à son restaurant, le bistrot du Witloof situé dans la campagne lilloise, en leur proposant notamment des beignets à base... d'utérus de cochon ! Dans Top Chef, c'est son kebab de céleri-pomme avec un caramel au beurre salé et une panna cotta citron/gel de céleri branche qu'il a fait la différence. Une association qui a séduit Philippe Etchebest, qui l'a intégré à sa brigade.

À la maison, Mickaël Braure est certainement tout aussi créatif pour régaler les papilles de sa belle Amandine et de leur adorable petit garçon. Sur les réseaux sociaux, les clichés de famille se font rares. Sur Instagram, la première apparition du jeune blond date du mois d'août 2020. Père et fils apparaissent de dos en pleine nature. En légende, Mickaël Braure précise qu'il est indisponible pour cause de vacances. Sur Facebook, d'autres clichés avec le petit garçon, âgé de 3 ans et demi et dont le prénom n'est pas révélé, sont partagés. Sur l'une d'entre elles, le chef et sa progéniture portent tous les deux des t-shirts signature "Le gras, c'est la vie !" (voir diaporama).