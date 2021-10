Mika à la Philharmonie de Paris : carton plein pour son concert symphonique, en même temps que The Voice

Il fallait se dépêcher pour espérer assister aux concerts de Mika ce week-end. Le chanteur a mis en vente il y a plusieurs mois maintenant des places pour la Philharmonie de Paris, lesquelles ont toutes été achetées à grande vitesse. Il s'est produit une première fois samedi 23 octobre 2021 avant un deuxième show attendu ce dimanche soir. Et pour ces rendez-vous exceptionnels, Mika a mis le paquet ! En effet, l'artiste de 38 ans a eu l'idée de revisiter certains de ses plus grands tubes tels que Grace Kelly ou Love Today de manière symphonique. L'occasion pour lui de mixer son côté pop avec son amour pour le classique, lui qui a fait ses armes au Royal College of Music de Londres.

Sur scène, il s'accompagne d'un orchestre symphonique composé d'une centaine de musiciens et d'un choeur d'une cinquantaine de chanteurs. Plusieurs années de travail ont été requises pour mettre en place un tel projet et Mika a pris soin de s'entourer des meilleurs. "Cela fait sept ans que je mûris ce projet avec le musicien québécois Simon Leclerc, a-t-il souligné lors d'un entretien avec le JDD paru ce 24 octobre. On a tout réorchestré et retravaillé en profondeur. La difficulté était de recréer le groove originel avec des bassons, des flûtes et des violoncelles."



Le pari était risqué donc mais tout a fait réussi ! En effet, les fans de Mika venus du monde entier, "du Japon à la Pologne", n'ont pas été déçus du spectacle. "Vous vous rendez compte qu'ils ont loué un bateau-mouche pour être tous ensemble ? Ce sont les premiers qui se sont précipités quand les places ont été mises en vente. C'est beau, non ?", s'est ému le chanteur.



En concert et coach sur TF1 en même temps !

Ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir en live à la Philharmonie de Paris samedi - qui a été apté et sera retransmis sur France Télévisions - pouvaient néanmoins le retrouver sur TF1 lors de la finale de The Voice All Stars. Pour qu'il assiste à la conclusion de cette édition inédite du programme qui s'est terminée sur le sacre d'Anne Sila, il a été décidé d'enregistrer les prestations de chaque candidats la veille, le vendredi. Seuls les résultats des votes étaient alors en direct avec un Mika en duplex depuis sa loge.