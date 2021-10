Diaporama Mika à la Philharmonie de Paris : carton plein pour son concert symphonique, en même temps que The Voice

Mika à la Philharmonie de Paris : carton plein pour son concert symphonique, en même temps que The Voice

Mika en visioconférence lors de la finale de "The Voice All Stars" - TF1

Mika lors de la finale de "The Voice All Stars" - TF1

5 / 12

Florent Pagny, Jenifer, Zazie et Mika lors de la finale de "The Voice All Stars" - TF1