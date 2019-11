Mika, "fou jaloux", raconte sa rencontre avec Andy, son partenaire depuis 13 ans

Alors qu'il vient de sortir son cinquième album, My name is Michael Holbrook, le chanteur libano-britannique Mika revient après quatre ans d'absence. Il lui fallait au moins ça pour proposer un opus honnête, libre et militant. L'occasion pour lui pour revenir sur son couple, dans les pages de TÊTU, qui lui consacre sa couverture.

Depuis treize ans, Mika partage la vie du même homme, Andy Dermanis, envers qui il est "extrêmement reconnaissant". En couple, il se définit sans mal comme "fou jaloux", "paranoïaque, même". "C'est la merde de vivre avec moi (...) Il y a un Mika combattant. Je veux défendre mes points de vue. Je m'enrage tout seul. Et je ne lâche pas, jamais", confie-t-il au magazine.

Mais avec Andy, ce n'est pas pareil. "On se fait confiance", assène-t-il. D'habitude si discret sur sa vie privée et sa relation amoureuse, Mika raconte une histoire tellement romanesque et mignonne qu'on la croirait tout droit sortie d'une comédie romantique britannique.

Juste avant de croiser la route d'Andy, Mika était dans une relation "très courte mais très intense" avec un homme d'Irlande du Nord. "Un personnage de Trainspotting. Très beau." Mika dit avoir été "dingue" de lui mais "lui pas du tout". "Une nuit, il a pété un plomb et m'a foutu dehors à 4 h du matin. J'étais en caleçon dans le quartier de Shepherd Bush, à Londres". Le chanteur de Relax, Take it Easy dit avoir été tellement choqué qu'il en a vomi. Le lendemain, il se remet de ses émotions devant une bière dans un pub. "Andy était là. On accroche bien (...) alors je propose de le raccompagner en taxi à la gare de Victoria." Puis, au moment de séparer, Andy dit : "Je veux rester avec toi." "Tu veux dire ce soir ?" répond Mika. "Non, pour toute la vie", rétorque Andy. Mika n'est pas intéressé, Andy est convaincu. "Andy a cru pour nous deux à notre histoire", résume le chanteur.

Ça fait treize ans que cela dure entre les tourtereaux et même si Mika avoue sans mal être "toujours entre deux avions et trois pays", son couple, surnommé "Mikandy" par les fans, est très solide et très traditionnel.