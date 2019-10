Mika : Rares confidences sur son couple "traditionnel" avec Andy

Mika est en pleine tournée des médias pour faire la promotion de son nouvel album, My Name Is Michael Holbrook. Un disque résolument plus intime, avec les voix de sa mère et sa soeur posées sur quelques titres. À 36 ans, il y aborde des thèmes qu'il n'avait jusqu'alors pas osé évoquer : la maladie de sa mère, son compagnon Andy, mais aussi sa soeur, Paloma.

Comme il l'avait déjà raconté à Paris Match, Mika a connu une brève séparation avec son homme, c'est finalement sa mère qui avait fait pression pour recoller les morceaux. Questionné sur ce sujet sur le plateau de C à vous, le 7 octobre 2019, l'artiste s'est lancé sur une drôle de révélation. "Oui on s'est séparés... Ma soeur Paloma va me tuer parce que je vais dire un truc... On est cinq et, au départ, quand ils ont découvert que j'ai rencontré Andy, c'est ce qui m'a donné la confiance de parler et de confirmer avec qui j'étais. Confirmer ma sexualité et tout ça", explique Mika, un peu hésitant. Il avait d'ailleurs déjà raconté l'épisode touchant de son coming out dans les pages de Paris Match : "Andy a une relation très forte avec ma mère. C'est avec lui que j'ai révélé mon homosexualité à ma famille. Nous étions assis dans la cuisine. Ma mère m'a dit : 'Au fond, quelle différence cela fait-il ? Je l'ai toujours su. Si toi, tu ne le savais pas, c'est ton problème."

"À la fin, je suis avec lui depuis douze ans, je suis le plus traditionnel de ma famille. Ils sont tous des désastres dans la famille. Ils sont tous partout, en train de changer... Et moi, je suis avec Andy depuis douze, treize ans. Donc c'est moi qui gagne ! C'est moi, le traditionnel", blague-t-il dans C à vous, sous les rires des chroniqueurs.

Sa famille, justement, a été bouleversée par l'accident de sa soeur Paloma, drame dont il parle peu. "Pendant que j'écrivais cet album, je sentais que c'est comme si les choses que je cachais depuis un certain moment devenaient des évidences pour devenir des textes dans l'album. (...) Paloma a eu un grand accident, elle est tombée d'une fenêtre, du quatrième étage, sur des barreaux. Je l'ai vue. Il était 4h du matin et elle a survécu. Elle a mis des années à s'en sortir", déplore Mika. Aujourd'hui sortie d'affaire, c'est elle qui reprend le travail de momager de sa maman, atteinte d'un cancer "agressif" du cerveau et qui n'est donc plus en état de s'occuper de la carrière de son fils.