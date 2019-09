Mika (The Voice) explique pourquoi il a quitté l'émission...

L'émission The Voice fait entièrement peau neuve ! Terminé les buzzers et les sièges rouges pour Jenifer, Julien Clerc, Soprano et Mika. Pour sa neuvième saison, le programme mise sur un casting flambant neuf et a désigné comme coachs quatre nouveaux talents : Lara Fabian, Marc Lavoine, Amel Bent et Pascal Obispo. Une technique pour rebooster les audiences du show ? Pas nécessairement, puisque certains membres du jury n'auraient pas pu reprendre du service, dont Mika, qui sortira son cinquième album My name is Michael Holbrook le 4 octobre 2019 et partira en tournée à travers le globe.

Qui succèdera à Whitney en 2020 ? Voilà une préoccupation qui ne concerne plus Mika. "Je ne pouvais pas continuer, explique-t-il simplement dans les colonnes du Parisien. Faire The Voice et de la musique, c'était impossible. D'abord, je suis en promotion non-stop pour le disque, puis j'ai la tournée qui démarre dans les prochains jours aux Etats-Unis, puis je reviens en Europe jusqu'au 22 décembre, repars aux Etats-Unis en janvier et février, ensuite, c'est l'Asie, l'Amérique du Sud puis l'Europe pour les festivals d'été... Impossible !" Pour voir le chanteur de 36 ans en chair et en os, il faudra donc se rendre dans les salles de spectacle !

S'il n'en a jamais dit un mot avant l'annonce officielle de TF1, c'est que Mika a voulu suivre les volontés de la chaîne et de ceux avec qui il a travaillé pendant six ans : "Nous avions juste convenu, ensemble, que je ne dirais rien. Par respect pour cette émission que j'aime tellement, pour les gens élégants et intelligents qui la font, je les ai laissés annoncer les choses à leur manière." N'y a-t-il pour autant plus aucun espoir quant à un potentiel retour ? "Ce n'est qu'un au revoir" conclut-il auprès du quotidien. C'est déjà ça...