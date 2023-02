Mike Brant : Ce jour où il a retrouvé sa petite amie dans les bras d'un autre, le début de sa descente aux enfers

Mike Brant, célèbre chanteur et compositeur qui s'était fait connaître en France au début des années 1970 grâce à des chansons devenues mythiques comme Laisse-moi t'aimer et Qui saura, aurait pu souffler sa 76ème bougie ce mercredi 1er février. Mais il est hélas décédé à seulement 28 ans le 25 avril 1975, dans d'étranges circonstances. Un an plus tôt, il avait essayé de se donner la mort en se jetant du cinquième étage de l'hôtel de la Paix, à Genève. "Mon fils, que s'est-il passé ?", avait hurlé sa mère en lui rendant visite dans sa chambre d'Hôpital, s'est souvenu le frère du défunt artiste dans les pages du Point en avril 2021.

"J'ai fait quelque chose de stupide, maman. Je suis désolé", avait-il répondu. Celle qui l'avait mis au monde avait alors discuté avec un psychiatre, qui lui avait assuré que son fils n'était pas malade d'un point de vue psychiatrique mais qu'il était très affaibli psychologiquement. Elle s'était alors décidée à le ramener dans leur pays d'origine, l'Israël, afin qu'il rencontre des spécialistes capables de soigner ses traumatismes liés à la Shoah. Mais le jeune artiste refusa, expliquant alors à sa mère que sa dépression avait débuté au Canada, lorsqu'il était parti rejoindre Guita, sa compagne de l'époque, et qu'il l'avait surprise dans les bras d'un autre.

Mike avait sauté par la fenêtre

Son état s'était alors aggravé à son retour à Paris, lorsqu'il découvrit qu'il avait été cambriolé. Il était alors parti à l'hôpital de Genève pour suivre un traitement. "Et, un jour, il a rejoint son producteur Simon Wajntrob à l'hôtel de la Paix de Genève pour lui dire qu'il n'allait pas bien du tout et qu'il avait besoin de deux-trois mois de repos. Simon s'est énervé en lui rappelant qu'il devait honorer son contrat. Les deux hommes se sont disputés. Simon est parti prendre une douche et, lorsqu'il est sorti de la salle de bain, Mike avait sauté par la fenêtre. Aussi, lorsque les médias évoquent un éventuel assassinat par son producteur, je pense que c'est parce qu'il y a eu une confusion entre ce qui s'est passé lors de sa première tentative de suicide et la nuit fatidique", s'était notamment souvenu son frère au moment d'évoquer sa mort.