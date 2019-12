Mike Horn, bloqué en Arctique : Rencontre magique le soir du réveillon de Noël

Les jours commencent à se faire longs pour Mike Horn et son acolyte Børge Ousland. Ayant trouvé refuge à bord du brise-glace baptisé la Lance, les deux explorateurs ne sont pas pour autant tirés d'affaire. Depuis le 8 décembre 2019, ils peuvent toutefois manger à leur faim et dormir au chaud, dans un vrai lit, mais ils sont encore très loin de pouvoir retrouver leur famille. En effet, depuis presque un mois, le bateau se trouve pris au piège dans les griffes acérées de l'Arctique. Malgré toutes les tentatives de l'équipage pour se libérer, rien n'y fait. C'est donc à bord que Mike Horn a passé le soir du réveillon de Noël. Un moment qui a été marqué par une rencontre hors du commun, sur la banquise...

Sur son compte Instagram, le 24 décembre 2019, l'aventurier a posté une photo d'un mignon trio d'ours polaires. En légende, l'homme de 53 ans s'émerveille : "Noël est arrivé tôt cette année ! Nous avons finalement aperçu notre premier ours polaire après presque cent jours sur la glace. Et il n'était pas seul... Comme nous l'avons repéré depuis la Lance, deux petits oursons ont fait leur apparition derrière lui", déclare-t-il. Charmé par cette vision de plus en plus rare, l'équipage s'est précipité pour assister à ce moment magique : "La nouvelle a rapidement fait le tour du bateau et, bientôt, nous étions tous réunis sur le pont pour accueillir nos visiteurs", raconte Mike Horn.

Une récompense de taille pour l'explorateur qui s'est dit heureux de "voir ces ours polaires en bonne santé et dans leur habitat naturel". Toujours en légende, Mike Horn avoue que cette rencontre fortuite lui a fait chaud au coeur et lui a redonné espoir en l'avenir de l'environnement. "Exactement ce dont j'avais besoin pour passer Noël dans l'Arctique", ajoute-t-il.

En attendant, le présentateur de The Island (M6) espère vite retrouver ses filles et son chez-lui afin de pouvoir fêter la fin de l'année comme il se doit.