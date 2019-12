Mike Horn "piégé par la glace" : les mauvaises nouvelles s'accumulent

C'est une histoire sans fin pour Mike Horn. Parti en expédition il y a plus de deux mois au milieu de l'océan Arctique, il s'est retrouvé bloqué et en danger avec son compagnon de route, Børge Ousland. Heureusement, les deux amis ont été retrouvés sains et saufs et secourus à bord du brise-glace nommé Lance. Mais les problèmes ont continué de s'accumuler et l'aventurier est désormais coincé en plein milieu d'un désert de glace. Il se retrouve ainsi dans l'incapacité de rejoindre la terre ferme, et donc ses deux filles Jessica et Annika.

Depuis le début de ses galères, Mike Horn donne régulièrement de ses nouvelles sur Instagram. Et dans la soirée de lundi 16 décembre, il a indiqué être toujours "piégé par la glace". Pour décrire avec précision ce qu'il endure, il poursuit son message en citant les notes tirées du carnet de bord d'un des membres de l'équipage. Ce dernier y explique comment il espère sortir de cette situation cauchemardesque. "On nous donne une énorme barre à mine et une perceuse avec une mèche large de 25cm. Le but est de faire du 'piquage' autour de la coque. (...) C'est très physique. Les vibrations usent les nerfs et les muscles. (...) Je réalise plus tard qu'on est sur la glace depuis plus de 3h. Par -23°C avec le vent dans le visage à faire des trous, l'énergie s'envole très vite, on fatigue rapidement. En plus, la manoeuvre n'a servi à rien. Le bateau reste coincé."

Éreinté, mis à mal physiquement et en dépit des nombreux dangers autour d'eux, l'équipage n'abandonne pas pour autant. "J'ai la barre à mine, je dois faire le mouvement 1000 fois, je transpire, je perds mon souffle à travers les couches, je gèle des pieds et j'ai les mains et les muscles des bras qui brûlent. On continue. Il faut suivre la tronçonneuse sans tomber dessus (ce qui a failli arriver). C'est harassant et satisfaisant à la fois. Mais rien à faire, on ne bouge pas. On va laisser l'ancre à l'arrière en tension toute la nuit, avec un peu de chance, ça peut nous faire bouger...", lit-on. Le calvaire est donc encore loin d'être fini pour Mike Horn, ainsi que pour ses filles qui l'attendent désespérément.