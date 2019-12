Mike Horn sauvé : tendres retrouvailles avec ses filles Annika et Jessica

À moins de 24h de la nouvelle année, Mike Horn a enfin pu serrer ses filles dans ses bras. Au terme d'une expédition glaciale longue de quatre mois, l'aventurier suisse d'origine sud-africaine peut enfin clore le chapitre "Arctique" de sa vie d'explorateur. Désormais à bord de son voilier, Pangaea, l'homme de 53 ans se repose et reprend des forces auprès de ses proches. Sur Instagram, la petite famille a d'ailleurs fêté l'événement en grande pompe. Au programme : câlins et raclette de bienvenue !

De retour sur la terre ferme le 30 décembre 2019, Mike Horn s'est empressé d'immortaliser les retrouvailles avec ses deux filles Annika et Jessica, qui ont patiemment attendu son retour pendant de longues semaines d'angoisse. En parka bleue et bonnet noir fermement vissé sur la tête, l'ancien animateur de The Island (M6) prend la pose aux côtés de ses filles, tout en les tenant par la taille. Malgré les sourires radieux qui illuminent leurs visages, on peut juger d'après les traits tirés et fatigués de l'explorateur que l'aventure a été rude...

"Lundi 30 décembre - Tromsø, Norvège : Aujourd'hui marque la clôture officielle de mon expédition en Arctique. Aujourd'hui, j'ai enfin pu serrer mes filles Annika et Jessica dans mes bras, après plus de quatre mois (...) Durant mes trente années d'exploration professionnelle, il y a eu beaucoup d'adieux et de retrouvailles avec mes proches... mais celles-ci en particulier étaient extrêmement spéciales. Quand je leur ai dit 'au revoir' du côté de l'Alaska, je n'avais aucune idée de ce qui nous attendait réellement. Au cours de cette aventure, je me suis demandé plus d'une fois si ce serait mon dernier adieu...", écrit Mike Horn en légende de ces deux photos.

"Maintenant, il est temps de lever le pied et de passer du bon temps avec mes proches avant de me demander quelle pourrait être ma prochaine aventure !", conclut l'explorateur, toujours prêt à s'envoler vers de nouveaux horizons. Mais pour l'heure, place à la raclette !