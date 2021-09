Mike Horn sur sa femme Cathy, décédée : "J'ai été gâté d'avoir eu une femme extraordinaire"

Invité dans Sept à Huit, dimanche 19 septembre 2021, Mike Horn a partagé à Audrey Crespo-Mara une tendre confidence sur son épouse Cathy, emportée par un cancer du sein en février 2015. Après avoir évoqué ses nombreuses prouesses au cours des dernières années, l'aventurier de l'extrême s'est un peu plus épanché sur les derniers instants de son ancienne épouse.

Après s'être affiché à Cannes, en juillet dernier aux côtés de sa nouvelle partenaire de vie, Mike Horn garde toujours beaucoup de respect et d'admiration pour la mère de ses filles. Durant son passage dans l'émission, l'aventurier s'est souvenu de tout le soutien que lui a apporté sa défunte épouse lorsqu'il partait en excursion. "Si tu n'as pas assez de soutien de ta famille, tu ne peux pas partir tranquillement", a d'abord rappelé le sud-africain de 55 ans. Et de poursuivre, au sujet de Cathy : "J'ai été gâté d'avoir eu une femme extraordinaire. J'ai été marié pendant 28 ans."

Je préfère mourir avec toi

"Tout d'un coup, quand j'ai vu qu'elle était près de sa mort, je lui disais 'Mais Cathy, je ne peux pas vivre sans toi !'", s'est ensuite souvenu Mike Horn. Éperdument amoureux de la mère de ses enfants, l'explorateur lui avait même fait une tendre déclaration peu de temps avant sa mort. "Je préfère mourir avec toi", a-t-il lancé. Ce à quoi, la femme de 52 ans lui aurait alors répondu : "Mike, tu ne dois pas mourir avec moi. Mais tu peux vivre pour moi."

Lors d'une interview accordée à Paris Match en 2017, ce dernier avait partagé tout son chagrin suite à la perte de son épouse. "Nous avons eu deux filles qui ont pris sa place et me soutiennent. Quand je leur parle, je la vois. Cathy sera toujours proche de moi. Je suis privilégié d'être entouré de tant d'amour, et c'est la plus belle raison pour vivre ma vie pleinement", avait-il confié. Bénéficiant du soutien inconditionnel de ses filles Jessica et Annika (26 et 27 ans), Mike Horn reste désormais très proche de sa famille.