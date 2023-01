Mike Tyson accusé de viol : la victime présumée lui réclame une très grosse somme

Il ne se passe pas un mois sans nouvelle polémique pour Mike Tyson. Véritable légende de la boxe, l'homme de 56 ans s'est fait un nom dans les années 80, devenant rapidement l'une des plus grandes stars du sport. Un parcours hallucinant qui s'est accompagné d'une personnalité très atypique, faisant du natif de New York un véritable phénomène. À la retraite depuis le début des années 2000, il a bien tenté de remettre les gants en 2020, mais simplement pour un combat d'exhibition à but caritatif. Si tout va plutôt bien dans la vie de l'ancien sportif, le début d'année est bien plus délicat qu'il n'y paraît.

Comme rapporté par le Times Union of Albany et relayé par Sports Illustrated, Mike Tyson est jugé depuis le début du mois de janvier pour des faits très graves. Une femme accuse le boxeur de l'avoir abusée sexuellement au début des années 1990 alors qu'ils se trouvaient à Albany, la capitale de l'État de New York. Alors qu'il était censé l'amener à une fête, le champion aurait eu un comportement répréhensible une fois dans la voiture et il aurait "commencé à l'embrasser, ignoré ses appels à s'arrêter, retiré son pantalon" avant de la violer, comme le raconte la plaignante. À titre de dommages et intérêts, la plaignante réclame 5 millions de dollars à l'ancien champion du monde de boxe.

La plaignante préfère garder son anonymat, craignant les répercussions

Dans son témoignage, la femme, qui souhaite garder son anonymat car elle craint d'être "attaquée par les médias et tous les fans", précise qu'elle a eu de nombreuses séquelles physiques et psychologiques à la suite de cet évènement. Dans cette affaire, même si les faits remontent à plus de 30 ans, une loi de l'État de New York, l'Adult Survivors Act, permet aux potentielles victimes de poursuivre leurs agresseurs présumés, peu importe l'ancienneté des faits.

Après être apparu très affaibli en août dernier, Mike Tyson ne s'est toujours pas exprimé suite aux révélations de la presse sur ce procès.