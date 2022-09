Mike Tyson en fauteuil roulant : la légende de la boxe révèle enfin de quoi il souffre

Ce sont des images que les fans de Mike Tyson ne s'attendaient pas vraiment à voir et qui ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Vers la mi-août, l'ancienne star de la boxe a été photographiée à l'aéroport de Miami sur un fauteuil roulant. Connu pour sa force phénoménale et son talent sur le ring, l'homme de 56 ans ne nous avait pas habitué à ce genre d'images et quelques jours plus tôt, il semblait même plutôt en forme lors d'une vive altercation avec un passager lors d'un voyage en avion.

Des images que certains ont même rapproché d'une interview donnée par celui que l'on surnomme Iron Mike quelques semaines plus tôt. "Quand je me regarde dans le miroir, je vois ces petites taches sur mon visage, je dis : 'Wow. Cela signifie que ma date d'expiration approche, très bientôt'", avait-il déclaré. Des paroles plutôt inquiétantes de la part de Mike Tyson, mais pour mettre fin aux spéculations sur son état de santé, l'ancien boxeur a décidé de parler et il y a quelques jours, il s'est confié au média américain Newsmax TV sur la maladie qui lui pourri la vie. "J'ai une sciatique qui va et qui vient. Quand j'ai une poussée, je ne peux même pas parler ! Dieu merci, c'est le seul problème de santé que j'ai. Je suis resplendissant en ce moment", explique-t-il avec sa personnalité si particulière.

Un problème qui touche principalement son dos

Mike Tyson a donc mis les choses au clair pour éviter que les rumeurs sur son état de santé ne s'intensifient et visiblement, tout va bien pour lui en ce moment. "Tout le monde chez moi est vraiment béni et on est très reconnaissant pour tout ce qu'on a", conclut-il dans cette interview très attendue de la star. Le mari de Lakiha Spicer souffre donc terriblement par moment, au point de ne plus pouvoir bouger et d'être obligé d'avoir recours à l'assistance d'une chaise roulante. La sciatique s'attaque aux terminaisons nerveuses du corps et, visiblement pour Mike Tyson, le problème se situe principalement au niveau de son dos.

Une maladie très gênante donc, mais l'ancienne gloire de la boxe reste malgré tout positive, comme il l'a montré dans cette interview.