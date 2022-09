Diaporama : Mike Tyson en fauteuil roulant : la légende de la boxe révèle enfin de quoi il souffre

1 / 13 Mike Tyson en fauteuil roulant : la légende de la boxe révèle enfin de quoi il souffre

2 / 13 Exclusif - Mike Tyson arrive en fauteuil roulant à l'aéroport international de Miami, Floride, Etats-Unis.

3 / 13 Mike Tyson dans les tribunes lors de l'US Open au the USTA Billie Jean King National Tennis Center à New York City, New York, Etats-Unis.

4 / 13 Exclusif - Mike Tyson arrive en fauteuil roulant à l'aéroport international de Miami, Floride, Etats-Unis, le 16 août 2022.

5 / 13 Mike Tyson - Soirée caritative "LuisaViaRoma" pour l'UNICEF à Saint-Barthélemy dans les Caraïbes le 29 décembre 2021.

6 / 13 Mike Tyson - Soirée caritative "LuisaViaRoma" pour l'UNICEF à Saint-Barthélemy dans les Caraïbes le 29 décembre 2021.

7 / 13 Exclusif - Mike Tyson arrive en fauteuil roulant à l'aéroport international de Miami, Floride, Etats-Unis, le 16 août 2022.

8 / 13 Mike Tyson et sa fille Milan dans les tribunes lors de l'US Open au the USTA Billie Jean King National Tennis Center à New York City, New York, Etats-Unis, le 2 septembre 2022.

9 / 13 Mike Tyson - Soirée caritative "LuisaViaRoma" pour l'UNICEF à Saint-Barthélemy dans les Caraïbes le 29 décembre 2021.

10 / 13 Mike Tyson et sa fille Milan dans les tribunes lors de l'US Open au the USTA Billie Jean King National Tennis Center à New York City, New York, Etats-Unis, le 2 septembre 2022.

11 / 13 Exclusif - Mike Tyson arrive en fauteuil roulant à l'aéroport international de Miami, Floride, Etats-Unis, le 16 août 2022.

12 / 13 Mike Tyson dans les tribunes lors de l'US Open au the USTA Billie Jean King National Tennis Center à New York City, New York, Etats-Unis, le 2 septembre 2022.