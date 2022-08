Mike Tyson malade ? Les dernières images du boxeur inquiètent énormément ses fans

Mike Tyson n'a jamais laissé personne indifférent et chacune de ses sorties publiques est un petit évènement. À 56 ans, l'ancienne légende de la boxe, champion du monde des poids lourds à seulement 20 ans, continue de faire parler de lui. Il y a quelques mois de cela, il a provoqué une polémique à la suite d'une vive altercation avec un passager à bord d'un avion. Sur une vidéo, on peut voir le père de six enfants s'en prendre violemment à un homme situé derrière lui et qui semble l'avoir importuné durant le vol.

Sanguin, Mike Tyson n'aime pas vraiment qu'on l'embête et il l'a fait savoir, mais si l'ancien boxeur apparaissait en bonne forme sur la vidéo qui date de mai dernier, il semblerait que sa santé se soit détériorée ces dernières semaines. Hier, il était du côté de la Floride et plus précisément à Miami lorsqu'il a été photographié à l'aéroport de la ville et les images ont rapidement soulevé des questions. Sur les photos on peut voir le grand amateur de cannabis en fauteuil roulant, poussé par un des membres du personnel de l'aéroport. Il n'en fallait pas plus pour inquiéter grandement ses très nombreux fans, surtout après ses récents propos.

En fauteuil roulant, Mike Tyson souffre d'une maladie chronique

En effet, il y a environ un mois, celui que l'on surnomme Iron Mike a déclaré dans une interview : "Quand je me regarde dans le miroir, je vois ces petites taches sur mon visage, je dis :'Wow. Cela signifie que ma date d'expiration approche, très bientôt'". Des paroles pas franchement rassurantes, mais visiblement les problèmes de santé du boxeur ne seraient pas incurables. En effet, d'après les informations du Daily Mail, Mike Tyson souffre d'une sciatique chronique qui l'empêche de se déplacer normalement et qui se serait aggravée dernièrement, d'où la chaise roulante présente à son arrivée pour l'assister. Malgré ses problèmes physiques, l'ancien champion aurait fait l'effort de prendre quelques photos avec ses admirateurs à son arrivée, preuve qu'il garde malgré tout le moral.