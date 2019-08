Mike Tyson : L'ex-boxeur consomme 35 000 euros de cannabis par mois

La légalisation et à la décriminalisation du cannabis aux États-Unis a inspiré de nombreuses célébrités. Peu d'entre elles peuvent rivaliser avec Mike Tyson. L'ancien boxeur s'est lancé dans la production d'une marijuana haut de gamme et en consomme l'équivalent de 35 000 euros par mois.

La ruée vers le cannabis est plus que jamais d'actualité ! Mike Tyson s'est lancé dans la course en début d'année, en annonçant la création de sa ferme de marijuana, baptisée Tyson Ranch. L'ex-athlète de 53 ans est très impliqué dans la production de son cannabis haute de gamme : il le teste lui-même, et de manière un peu excessive à en écouter son podcast, Hotboxin' with Mike Tyson.

Dans un épisode avec le rappeur Jim Jones, Mike Tyson et son co-animateur Eben Britton ont discuté de leur consommation mensuelle. "Est-ce que c'est 40 000 par mois? Oui, c'est 40 000 dollars, 40 000 dollars par mois", a affirmé l'ancien champion du monde de boxe poids lourds, soit un peu plus de 36 000 euros.

Cette impressionnante quantité de cannabis, Mike Tyson ne l'achète pas. Il la consomme après traitement, directement de son champ de 16 hectares située à 60 kilomètres de la Vallée de la Mort en Californie.