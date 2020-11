Mike Tyson : un match nul mais des millions pour son retour sur le ring

L'événement sportif du week-end a eu lieu samedi ! Mike Tyson est sorti de sa retraite de boxe et est remonté sur le ring, quinze ans après son dernier combat professionnel. Son adversaire Roy Jones Jr et lui se sont quittés sur un match nul et ont empoché un joli pactole...

Après des mois de teasing et un report (le combat aurait du avoir lieu le 12 septembre dernier), le grand jour est enfin arrivé ! Samedi 28 novembre 2020, Mike Tyson et Roy Jones Jr se sont affrontés sur un ring au Staples Center, à Los Angeles. Pandémie de Covid-19 et interdiction de rassemblement obligent, le combat s'est déroulé à huit clos et était exclusivement diffusé sur Triller. Le prix du ticket virtuel pour suivre le match était de 50 dollars (un peu plus de 40 euros).

Les deux boxeurs de 54 et 51 ans sont allés au bout des huit rounds. Leur combat commenté par le rappeur Snoop Dogg s'est soldé sur un match nul, une issue décidée par le jury. Tyson et Jones avaient 1 million de dollars chacun de garantis. Leurs gains respectifs s'élèveront grâce au pay-per-view et aux sponsors.

Iron Mike (le surnom de Mike Tyson) pourrait empocher la somme de 10 millions de dollars (un peu plus de 8 millions d'euros), argent qu'il a promis de verser à une association caritative. Son adversaire, lui, peut prétendre à 3 millions de dollars, soit plus de 2,5 millions d'euros.