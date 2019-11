Miley Cyrus : Coupe de cheveux polémique, les fans s'en prennent à la coiffeuse

Calmez-vous, c'est une coupe mulet très moderne

Loin de se démonter face à cette vague de hate, Sally Hershberger a justifié son travail en expliquant que le résultat était tout à fait dans la tendance. "Tout d'abord, si vous connaissiez quoi que ce soit à propos des cheveux, vous sauriez que cette position sur la photo ne l'avantage pas, explique la professionnelle. Ses mèches sont 100% égalisés et, en plus, elle les a lissées, ce qui leur donne un look plus sévère que j'aime beaucoup. Ceci étant dit, calmez-vous et sachez que c'est une coupe mulet très moderne, très cool, mais vous n'êtes certainement pas prêts. Désolée, mais je n'en suis pas désolée". Comme quoi, encore une fois, les internautes ont émis un jugement trop "ha'tifs"...