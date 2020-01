Milla Jovovich : Nouvelle coiffure et petites frayeurs avant l'accouchement

Si chaque grossesse est différente, toutes sont teintées de joie, de surprises et de doutes. Alors qu'elle s'apprête à se rendre à l'hôpital pour donner la vie, Milla Jovovich a décidé de se centrer sur elle-même. Au programme, un petit rafraîchissement capillaire qui semble lui apporter pleine satisfaction. "Rien de mieux qu'une coupe au carré pour qu'une femme soit prête à accoucher, écrit-elle sur son compte Instagram le 23 janvier 2020. Ce sera notre troisième enfant et je dois dire qu'à chaque fois que j'ai été enceinte, je me suis un peu perdue moi-même. C'est comme si ce changement extrême que subit mon corps, en si peu de temps, me faisait oublier qui je suis et comment me représenter face au monde."

Ce n'est pas parce que son visage est régulièrement projeté sur écran géant que Milla Jovovich n'est pas une femme comme les autres. En constatant les modifications de ses courbes, bien qu'il s'agisse de sa troisième grossesse, la comédienne de 44 ans a été prise au dépourvu. "Mon sens du style disparaît toujours, parce que les habits qui me vont ne me vont plus quelques semaines plus tard et je dois encore et toujours trouver autre chose, poursuit-elle. Je ne me plains pas du tout, j'ai toujours adoré être enceinte, mais ça peut être difficile de se sentir bien dans sa peau. Alors bien sûr, trouver de bons vêtements de grossesse est nécessaire, selon moi, mais une bonne coupe de cheveux change la vie !" Autant lier, effectivement, l'utile à l'agréable.