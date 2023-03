Milla Jovovich : Sa fille de 15 ans brille à Paris avec le même regard qu'elle... Ever a déjà tout d'une grande

Mardi 7 mars, à la veille de la journée internationale des droits de la femme, Ever Gabo Anderson a fait ses premier pas dans le monde de la mode. Comme sa mèreMilla Jovovich, Ever Gabo Anderson s'est fait un nom dans le monde du septième art en tant qu'actrice dans de gros blockbusters tels que Black Widow ou encore dans le prochain film Peter Pan réalisé par David Lowery.

Véritable star du grand écran à son tour, la jeune prodige qui avait posé pour la marque Miu-Miu lors de sa campagne en janvier 2023 faisait partie des guests officiels pour son défilé à la Fashion Week de Paris. C'est devant le palais d'Iéna qu'Ever Gabo Anderson est apparue en compagnie de son père, Paul W.S Anderson à l'occasion du défilé Miu-Miu. La jeune actrice de 15 ans a opté pour une mini robe en jean signée Miu-Miu et des bottes tongs blanches en cuir de la même marque, pour contraster son look, Ever Gabo Anderson a choisi de porter le très célèbre sac hobo rouge. En plus de cette magnifique tenue aux couleurs de la France, l'actrice américaine a opté pour un maquillage très chic et léger qui mettait en valeur son magnifique regard hérité de sa mère.

Son père, le réalisateur Paul W.S Anderson qui fêtait il y a quatre jours son 58e anniversaire est resté en retrait dans une tenue très casual et streetwear signée Prada (Prada étant la marque soeur de Miu-Miu).

Ever Gabo Anderson reprendra t-elle le flambeau ?

En plus d'être une célèbre actrice, Milla Jovovich a également eu une carrière de mannequin durant sa jeunesse en posant pour les plus grands tels que Valentino ou encore John Galliano. Désormais investie dans de nombreuses associations féministes et anti-raciste depuis 2020, Milla Jovovich compte désormais sur sa fille Ever Gabo Anderson pour entretenir cette passion pour la mode. Et visiblement cette année risque également d'être bien chargée pour la famille Anderson-Jovovich, entre promotion du film Peter-Pan pour Ever Anderson et tournage d'un thriller pour Milla Jovovich, une chose est sûre, Ever Anderson suit bel et bien les pas de sa mère.