Milla Jovovich : Sa fille Ever Gabo est sa copie conforme !

Ce début d'année 2020 est dense pour l'actrice américaine Milla Jovovich , 44 ans. Celle qui a été révélée par Le Cinquième Élément, en 1997, a donné naissance à sa troisième fille Osian . L'actrice et son mari Paul W. S. Anderson avaient déjà deux enfants dans la tribu : Ever Gabo , 12 ans, Dashiel Edan, 5 ans.

Bien que la naissance d'Osian, 1 mois, ait été mouvementée (le petit bébé a eu la jaunisse), la star de Jeanne d'Arc n'en a pas oublié ses deux autres enfants pour autant. Ce samedi 29 février 2020, elle a mis à l'honneur Ever Gabo, sa fille de 12 ans, en publiant une série de photos. "Je suis si fière de mon bébé Ever Gabo. Elle fait partie d'un numéro très spécial du magazine Icons and Idols. Ever a un film génial qui sort en mai prochain, mais elle ne peut pas encore en parler. Mais je PEUX vous dire qu'elle est super forte et on a hâte que tout le monde le voie."

Grâce à cette jolie déclaration d'amour, on apprend non seulement que la petite fille marche définitivement dans les traces de sa mère, mais surtout que c'est sa copie conforme ! Cette petite actrice en herbe, qui a débuté au cinéma au côté de sa mère dans Resident Evil : Chapitre final alors qu'elle n'avait que 7 ans, est son portrait craché.

Milla Jovovich compte plus de 3 millions de followers sur Instagram et donne ainsi une jolie visibilité à sa fille. Ever Gabo Anderson, quant à elle, a déjà quelque 141 000 abonnés qui suivent ses aventures. Son compte est évidemment géré par ses parents. Milla Jovovich et Paul W. S. Anderson sont mariés depuis le 22 août 2009.