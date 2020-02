Milla Jovovich, "le coeur brisé" : son bébé d'une semaine a la jaunisse

Au début du mois de février 2020, l'actrice Milla Jovovich devenait mère pour la troisième fois. Elle donnait ainsi naissance à une petite fille prénommée Osian. Malheureusement, son bonheur s'est récemment assombri.

Sur son compte Instagram, la star de Resident Evil a posté une photo de son bébé d'une semaine dans les bras de sa fille Dashiel Edan, 4 ans et demi, lui donnant le biberon. En légende, elle écrit : "Il n'y a rien de plus doux que de voir vos enfants partager de l'amour et apprécier leur temps passé ensemble. Dashiel n'en a jamais assez de son 'doux petit bébé' et la nourrit dès qu'elle peut. J'ai dû ajouter un petit supplément de lait maternel car Osian a une jaunisse sévère [qui colore la peau et est causée par une grande production de bilirubine, NDLR] dont n'a pas encore été capable de se débarrasser. Alors on a fait des allers et retours à l'hôpital pendant toute la semaine et ils nous ont dit que le plus de lait elle mangera, le plus vite elle se débarrassera de ces substances."

Et Milla Jovovich (44 ans), d'ajouter : "Elle s'endort très vite pendant la tété alors on a du faire des biberons pour qu'elle puisse boire le plus possible. Cette pauvre petite a eu tellement de petites égratignures aux pieds quand ils ont prélevé son sang pour tester ses anticorps, ça me fend le coeur d'y penser."

La star, vue l'an dernier au cinéma dans Hellboy, est donc aussi la maman de Dashiel et d'Ever Gabo, 12 ans, fruits de son mariage avec le réalisateur Paul W.S. Anderson.