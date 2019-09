Milla Jovovich : Sa fille Ever, son sosie de 11 ans, en couverture de magazine

Bientôt actrice, Ever serait actuellement en train de travailler à Londres sur un projet de film encore tenu secret. Elle devrait tourner aux côtés d'acteurs primés aux Oscars. Ce mystérieux film est attendu pour 2020.

Milla est enceinte d'une autre fille !



Mariée depuis 2009 au réalisateur Paul WS Anderson, l'actrice du film Le Cinquième Élément a deux filles, Ever et Dashiel (11 et 4 ans). Enceinte pour la troisième fois à 43 ans, Milla a annoncé le 8 août attendre à nouveau une petite fille. Une grossesse surprise deux ans après son avortement. À la fois inquiète et impatiente, elle écrivait sur Instagram : "J'ai ressenti un mélange de joie totale et de terreur absolue quand j'ai découvert que j'étais enceinte, il y a 13 semaines. Je ne voulais pas m'attacher trop rapidement à ce potentiel bébé à cause de mon âge et de mon avortement (...) Dieu Merci, nous sommes hors de danger ET avons appris que nous avons la chance d'attendre une autre fille ! Enfin, souhaitez-moi et à mon bébé bonne chance !"