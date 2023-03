Diaporama : Milla Jovovich : Sa fille de 15 ans brille à Paris avec le même regard qu'elle... Ever a déjà tout d'une grande

Ever Gabo Anderson et son père Paul W. S. Anderson au défilé de mode Miu Miu prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 7 mars 2023. © Veeren / Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

Ever Gabo Anderson et son père Paul W. S. Anderson au défilé de mode Miu Miu prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 7 mars 2023. © Veeren / Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

Milla Jovovich (enceinte) et son mari Paul W. S. Anderson se rendent au restaurant Spago à Beverly Hills le 21 janvier 2020 © BestImage, The ImageDirect / Bestimage

Ever Gabo Anderson et son père Paul W. S. Anderson au défilé de mode Miu Miu prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 7 mars 2023. © Veeren / Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

17 / 22