Milli Vanilli : Le vrai chanteur du groupe, John Davis, est mort, Fab Morvan en deuil

Sur Instagram et Twitter, John Davis se présentait comme "une des vraies voix de Milli Vanilli". Le chanteur, auteur et compositeur était effectivement un des réels interprètes des chansons du groupe. Il n'était pourtant crédité que comme choriste sur l'album Girl You Know It's True, opus sorti en 1989 qui a permis au groupe de connaître un succès mondial et de recevoir le Grammy Award de Révélation de l'année.

Milli Vanilli fait alors l'objet d'insistantes rumeurs. On soupçonne le duo formé par Fab Morvan et Rob Pilatus de chanter en playback sur scène, et de ne pas être les voix enregistrées sur l'album plébiscité. Le rappeur Charles Shaw, qui a participé à l'enregistrement du single Girl You Know It's True, révèle la supercherie en décembre 1989 à un journaliste du New York Newsday, avant de se rétracter. Il aurait reçu la somme de 150 000 dollars de la part du producteur de Milli Vanilli, Frank Farian, pour revenir sur ses propos.

Après révélation de la supercherie, les visages de Milli Vanilli, Fab Morvan et Rob Pilatus (mort en 1998, à l'âge de 32 ans, d'une overdose de drogue et d'alcool), ont vécu une descente aux enfers. "D'un coup, on est passés de tout en haut à tout en bas. Il a fallu gérer le vide. On nous a traités d'imposteurs, mais nous on a plutôt eu le sentiment d'avoir été séduits, exploités avant d'être esclavagisés, avec une petite notion raciste en plus : le côté 'Noirs lookés' qui tombaient bien", s'était souvenu Fab Morvan dans une interview accordée au magazine Gala.

Fab Morvan s'est relevé et a même conservé son amour pour la musique. Il a promis la sortie d'un album solo cette année.